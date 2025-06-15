Студентка Губернского колледжа городского округа Серпухов стала победительницей соревнований «Хвостатый драйв»

Студентки Губернского колледжа успешно представили учебное заведение на соревнованиях по экстремальным гонкам с собаками «Хвостатый драйв», которые состоялись в городе Старая Купавна, Ногинского района.

В группе «Юниоры» к старту подошли студентки группы КН-21 Губернского колледжа: Алена Зевакина и Ксения Мальцева.

Особые поздравления студентке Алене Зевакиной, занявшей первое место среди 76 участников. Этот результат подчеркивает высокий уровень подготовки, выносливость, целеустремленность и отличную работу в паре с её собакой.

Соревнования «Хвостатый драйв» — это не просто проверка физической формы, но и проверка взаимопонимания между человеком и его четвероногим партнером. Алёна и её питомец продемонстрировали отличную слаженность и уверенно финишировали первыми.

Поздравляем с победой! Желаем новых достижений, вдохновения и ярких спортивных успехов!