Студентка из Химок стала победительницей конкурса «Мисс Россия - 2023»

Сама девушка отметила, что мечтала о заветном титуле с 16 лет и ради этого проходила ряд кастингов. До этого она участвовала и в других конкурсах красоты, но этот стал для нее самым знаковым. Помимо высокого титула девушка получила миллион рублей и сможет представлять страну на более высоких конкурсах.

«Кстати, на состязание было подано больше 85 тысяч заявок со всей страны», – отметила Маргарита, которая в качестве приза получила и корону из белого золота.

В состав жюри вошли победительницы конкурсов красоты прошлых лет, именитые деятели культуры и дизайнеры. Состязание среди красавиц проводится при поддержке Министерства культуры России.