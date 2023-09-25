Студентка из Химок вышла в финал конкурса «Мисс Россия»

В финальном этапе конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» бороться за звание «самой-самой» будет студентка Московского государственного института культуры в Химках.

Кандидатуру Маргариты Голубевой отобрали из более чем 80 тыс. претенденток.

До финала осталось всего две недели, он пройдет 8 октября в столице. 50 девушек, вышедших в финал после отборочных туров, пройдут через онлайн-голосование. Десять девушек, набравших наибольшее количество голосов, выйдут в суперфинал, чтобы побороться на корону королевы красоты.

Маргариту поддержала депутат из Химок Юлия Ишкова. Она отметила, что участие в таких конкурсах – хорошая возможность отвлечься от повседневной рутины и испытать яркие эмоции, представляя свой город.

Ранее девушка уже участвовала в подобных состязаниях в Ливане и Белоруссии.