Студентка из Можайска победила в областном конкурсе «Я пожарный волонтер»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Можайск]
Студентка из Можайска Татьяна Цикунова стала победительницей областного конкурса «Я пожарный волонтер». В его рамках девушка рассказала о своей работе по профилактике пожаров в муниципалитете.
Татьяна учится на четвертом курсе Можайского техникума. Ее специальность — «Защита в ЧС».Помимо учебы Татьяна активно принимает участие в конкурсах, фестивалях и акциях, тематика которых связана с противопожарной безопасностью.
«Поздравляем Татьяну Цикунову с заслуженной победой и благодарим техникум за воспитание настоящих профессионалов своего дела!» — поздравили девушку в муниципальной администрации.