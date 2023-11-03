Студентка из подмосковных Химок примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

Маргарита Голубева прибыла в Сальвадор для участия в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная».

Студентка второго курса МГИК будет бороться за корону вместе с остальными 85 участницами. Как сообщила в социальных сетях Маргарита, она нормально перенесла 25-часовой перелет.

Известно, что в ходе подготовки к конкурсу девушка каждый день по четыре часа отрабатывала модельную походку. Кроме этого, учила иностранные языки, проходила курсы визажиста и стилиста. В решающей стадии состязания химчанка выступит в костюме «Царевна-Лебедь», созданный петербургским дизайнером-модельером Ольгой Маляровой.

Напомним, что конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно. Нынешний имеет 72-й порядковый номер.