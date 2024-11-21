Студентка из Серпухова приняла участие в Медиашколе Подмосковья

Проект стартовал в минувшее воскресенье, 17 ноября. Свыше 500 молодых и творческих ребят собрались на 4-х дневном интенсиве, чтобы прокачать имеющиеся навыки и научиться чему-то новому в сфере медиа.

Среди участников оказалась и студентка Губернского колледжа – Регина Боброва. Мероприятие, прошедшее в красногорском отеле «Гринвуд», она посетила во вторник, 19 ноября.

На встрече выступили выдающиеся специалисты в области медиа. Так, филолог и популярный блогер Марина Смолина рассказала о том, как создавать привлекательные тексты и делиться мыслями с аудиторией. Ее практические рекомендации помогли участникам улучшить навыки написания постов.

Также на медиашколе присутствовала Виктория Дрючкова, автор проектов по эффективному общению. Она поделилась с ребятами полезными советы, которые помогут завоевать внимание и доверие собеседников.

Особую атмосферу мероприятию придал Антон Зорькин, ведущий программы «Спокойной ночи, малыши». Его харизма и умение взаимодействовать с аудиторией сделали лекцию еще более интересной! Спикер поделился личными историями и акцентировал внимание на том, как важно любить свою профессию и стремиться к мастерству.

Участники форума узнали много нового о медиаиндустрии и поняли, насколько важно быть открытым к новым идеям и учиться у лучших. Серпуховчанка уехала домой с полезными инсайтами, которые помогут ей достигнуть успеха в медиасфере.