Студентка из Серпухова участвовала в медиафоруме РАНХиГС
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
6 июня Регина Бобова, студентка Губернского колледжа из Серпухова, приняла участие в ежегодном медиафоруме, который состоялся в московском областном филиале РАНХиГС.
Студенческий Медиа Форум РАНХиГС – это образовательная платформа для лидеров и редакторов студенческих средств массовой информации, ориентированная на развитие компетенций участников в пяти ключевых направлениях медиа.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Основной задачей форума является обмен опытом между представителями студенческих СМИ РАНХиГС и разработка информационного контента, способствующего развитию личных качеств студентов.
Программа форума была насыщенной и включала в себя различные мероприятия:
С приветственным словом выступил Илья Бубнов, руководитель управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области, задавший позитивное настроение всему мероприятию.
Андрей Морусак, председатель Клуба студенческих самоуправлений, рассказал о работе клуба и о влиянии СМИ на молодежь.
На практическом занятии Кнарик Хачиян поделился секретами создания привлекательных и запоминающихся публикаций, объясняя структуру, оформление и содержание.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Марат Габидуллин провел мастер-класс по фотографии, демонстрируя, как делать профессиональные снимки даже с использованием мобильного телефона.
Финальной частью форума стал доклад Вадима Щедрина, который раскрыл секреты создания видеороликов, способных удерживать внимание аудитории.
Данный форум предоставил студентам прекрасную возможность познакомиться с миром медиа, усовершенствовать свои навыки и получить ценные рекомендации от опытных специалистов.