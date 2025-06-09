Студентка из Серпухова участвовала в медиафоруме РАНХиГС

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

6 июня Регина Бобова, студентка Губернского колледжа из Серпухова, приняла участие в ежегодном медиафоруме, который состоялся в московском областном филиале РАНХиГС.

Студенческий Медиа Форум РАНХиГС – это образовательная платформа для лидеров и редакторов студенческих средств массовой информации, ориентированная на развитие компетенций участников в пяти ключевых направлениях медиа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Основной задачей форума является обмен опытом между представителями студенческих СМИ РАНХиГС и разработка информационного контента, способствующего развитию личных качеств студентов.

Программа форума была насыщенной и включала в себя различные мероприятия:

С приветственным словом выступил Илья Бубнов, руководитель управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области, задавший позитивное настроение всему мероприятию.

Андрей Морусак, председатель Клуба студенческих самоуправлений, рассказал о работе клуба и о влиянии СМИ на молодежь.

На практическом занятии Кнарик Хачиян поделился секретами создания привлекательных и запоминающихся публикаций, объясняя структуру, оформление и содержание.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Марат Габидуллин провел мастер-класс по фотографии, демонстрируя, как делать профессиональные снимки даже с использованием мобильного телефона.

Финальной частью форума стал доклад Вадима Щедрина, который раскрыл секреты создания видеороликов, способных удерживать внимание аудитории.

Данный форум предоставил студентам прекрасную возможность познакомиться с миром медиа, усовершенствовать свои навыки и получить ценные рекомендации от опытных специалистов.