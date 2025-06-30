Мингосуправления Подмосковья: мошенники снова начали звонить на стационарные телефоны

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой схеме мошенников. Как отметили в ведомстве, аферисты снова начали звонить на стационарные телефоны.

Так, мошенники звонят под видом сотрудников операторов связи и сообщают, что требуется продлить договор или провести техническую проверку. Для этого им необходимо назвать СМС-код.

Когда жертва сообщает код, аферисты звонят снова — на этот раз под видом правоохранителей или представителей Росфинмониторинга. Они убеждают в том, что с аккаунтом или счетом жертвы проводятся незаконные операции. Чтобы защитить накопления, необходимо перевести их на «безопасный счет» или передать курьеру.

«Будьте бдительны ко всем подозрительным звонкам и сообщениям, не передавайте личные данные и коды из СМС посторонним людям, а лучше сразу прекращайте разговор», - призвали жителей.

Ранее в ГУРБ Подмосковья жителям рассказали о новой схеме для обмана абитуриентов.