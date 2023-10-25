Студентка Щелковского колледжа Дарья Шипицына стала самым молодым изобретателем в сфере кинологии в России

Ученица 4 курса Дарья Шипицына приняла участие в разработке прибора, который воспроизводит запахи для особой дрессуры животных. Его планируют применять для того, что бы натаскивать четвероногих на определенные запахи, учить распознавать их.

После таких «курсов» с этими собаками могут работать кинологи, криминалисты. Также хороши они будут в помощь охотникам.

Для чего нужно такое приспособление, если у псов от природы хорошее обоняние? Проблема в том, что часто сам источник запаха не доходит до носа собаки во время занюхивании веществ, которые нужно найти. Причина в том, что запах попросту выветривается, а если сказать научным языком -

кислород окисляет большую часть молекул запаха. Чтобы добиться обратного эффекта и создали специальную насадку для комфортного вдыхания запаха и, в буквальном смысле, подталкивания к носу собаки тех самых молекул.

Аппарат уже прошел первые испытания. Одна из «моделей» обучения — белая швейцарская овчарка по кличке «Мафия». Собака, кстати тоже студентка того же колледжа, где учится Дарья.

Проба была успешной и теперь после эксперимента, команда разработчиков подала заявка на патентование своего изобретения.

— Щелковский колледж — кузница высококвалифицированных кадров и ярких талантов. Дарья еще очень молода, однако смогла стать соавтором такого серьезного изобретения. Это отличный старт и крепкая основа для успешной научной деятельности в будущем. Все чаще ребята предпочитают получить именно среднее профессиональное образование. Таких больше с каждым годом. Ведь именно с ссузе можно раньше получить прикладные навыки и заниматься любимым делом, которое даст достойный заработок, — отметил глава Щелкова Андрей Булгаков.

Патент разработчикам вручили на Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по многоборью кинологов в прошлом месяце.