Студентка впала в кому из-за менингита и пережила ампутацию конечностей

В сентябре 2024 года она поступила в Университет Де Монфор в Лестере. Через восемь дней после начала учебы у нее появились кашель и сонливость, которые она списала на усталость и легкое недомогание.

На следующий день соседи по общежитию нашли Кетию без сознания. Ее экстренно госпитализировали в реанимацию Королевской больницы Лестера. Врачи диагностировали бактериальный менингит, осложненный сепсисом.

Состояние девушки стремительно ухудшалось, и она впала в кому. Через две недели развилась плотоядная инфекция, потребовавшая пересадки кожи. В декабре начался некроз тканей, из-за чего девушке ампутировали пальцы на руках и обе ноги ниже колена.

Кетия провела в больницах пять месяцев и выписалась только в феврале. Сейчас она адаптируется к новой жизни, учится ходить на протезах и проходит реабилитацию. Девушка уверена: инвалидность не делает ее менее ценным человеком. Она уже самостоятельно передвигается и планирует вернуться к бегу. В будущем Кетия хочет продолжить карьеру модели.

