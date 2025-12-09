Студентки колледжа Прокофьева покорили всероссийский конкурс старинной музыки

Молодые музыканты из колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкино совершили серьезный прорыв на всероссийской сцене, доказав, что искусство эпохи барокко звучит свежо и убедительно в исполнении нового поколения.

На престижном Всероссийском детско-юношеском музыкальном конкурсе «Музыка старых мастеров», прошедшем 7 декабря в стенах колледжа имени Скрябина, студентки-первокурсницы показали феноменальный результат. Татьяна Хахуцкая, обучающаяся на отделении «Хоровое дирижирование», была удостоена высшей награды — звания Лауреата I степени. Ее сокурсница Мария Козлова с того же отделения вошла в число призеров, став Лауреатом III степени.

Такой успех на общероссийском уровне для студентов первого курса — явление исключительное. Он говорит не только о природном таланте и безупречном слухе девушек, но и об их колоссальной работоспособности и глубоком погружении в стилистику музыки XVII-XVIII веков, требующую особой филигранности и понимания исторического контекста. За этим триумфом стоит системная работа педагога. Подготовкой лауреатов занималась преподаватель Ольга Поликарпова, чье профессиональное мастерство и умение раскрыть потенциал студентов оказались ключевым фактором победы.