Студентов из Подмосковья пригласили принять участие в образовательной программе «Сириуса»
Фото: [ОЦ «Взлет»]
Подмосковные студенты из и аспиранты, которые проходят обучение в региональных химических вузах и занимаются подготовкой школьников к олимпиадам, могут принять участие в стажировке центра «Сириус», рассказали в областном Минобразования.
В сообщении ведомства уточнили, что принять участие смогут не более восьми человек. Решение будет принимать по результатам конкурсного отбора. Чтобы поучаствовать в соревнованиях, студентам необходимо подать заявку, сделать это можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым затронул тему ремонта образовательных учреждений в округе.
*Возрастное ограничение 18+