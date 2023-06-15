Студентов из Подмосковья пригласили принять участие в образовательной программе «Сириуса»

Подмосковные студенты из и аспиранты, которые проходят обучение в региональных химических вузах и занимаются подготовкой школьников к олимпиадам, могут принять участие в стажировке центра «Сириус», рассказали в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что принять участие смогут не более восьми человек. Решение будет принимать по результатам конкурсного отбора. Чтобы поучаствовать в соревнованиях, студентам необходимо подать заявку, сделать это можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым затронул тему ремонта образовательных учреждений в округе.

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