Студентов-медиков выгонят из интернета: анонсированы жесткие перемены для всех медиков

Председатель Госдумы напомнил о вступивших в силу законах, которые ужесточают требования к обучению медиков. Дистанционное образование для будущих врачей попало под запрет, а молодых специалистов теперь закрепят за наставниками, пишет РГ.

Вячеслав Володин проинформировал журналистов о новых законодательных инициативах, направленных на повышение качества отечественного здравоохранения. С начала марта в России начали действовать нормы, кардинально меняющие подход к подготовке медицинских кадров.

Ключевым изменением стал полный запрет на использование электронных и дистанционных технологий при реализации медицинских и фармацевтических образовательных программ. Исключения возможны лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными государственными стандартами. Помимо этого, все профильные учебные заведения теперь обязаны получить заключение Росздравнадзора, подтверждающее наличие у них необходимой материально-технической базы и квалифицированного кадрового состава.

Помимо запрета на удаленное обучение, с 1 марта заработал закон о внедрении института наставничества. Как пояснил политик, теперь молодые врачи ряда специальностей начнут свою практическую деятельность не самостоятельно, а под патронажем более опытных коллег.

Председатель Госдумы подчеркнул, что качество работы медицинского персонала напрямую влияет на здоровье и безопасность граждан. По его мнению, получение сертификатов через интернет без прохождения практики и отрыва от клинической базы является абсолютно неприемлемым.

Володин также отметил системную работу парламента в этом направлении. Он сообщил, что за последние четыре года депутаты приняли 38 федеральных законов, направленных на повышение доступности и качества медицинского обслуживания. Из них восемь были приняты уже в текущем году. Все эти решения, по словам спикера, стали результатом конструктивного диалога с представителями медицинского сообщества, научных кругов и рядовыми гражданами.