Студенты Егорьевска добились успеха на Всероссийской олимпиаде по англоязычному страноведению

Отборочный тур, который прошел в конце октября, собрал около 100 учащихся образовательного учреждения, как сообщили в соцсетях колледжа.

Студенты Егорьевского Колледжа педагогики и искусства продемонстрировали выдающиеся результаты, приняв участие в онлайн-олимпиаде по страноведению для изучающих английский язык – «Travelling Around English-speaking Countries».

Организатором олимпиады выступил МБУ ДПО УМЦ «Коломна» при поддержке Центра лингвистического образования АО «Издательство «Просвещение». Вопросы чемпионата оценивали знания участников в области страноведения, а также их способность применять языковые навыки эвристического поиска при решении задач. Каждый из участников блестяще справился с ними, показав достойные результаты.

Две студентки колледжа, Елизавета Гуторова и Елизавета Лобанова, стали финалистками олимпиады. Ее заключительный этап пройдет в гибридном формате на базе МБУ ДПО УМЦ «Коломна». Там девушки будут представлять колледж и свои знания об англоязычных странах.