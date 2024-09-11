Студенты Губернского колледжа помогли отправить груз с помощью для колледжей ДНР и ЛНР

Активисты первичной ячейки «Первые Губернского» помогли подготовить к транспортировке груз с помощью для образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы «Свободные горизонты». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что студенты переписали и упаковали более 100 учебников, а также упаковали 10 килограммов спортивного инвентаря. Ожидается, что вся помощь будет направлена в подшефные учебные заведения, с которыми сотрудничает колледж.

Весь груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда его в середине сентября отправят в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж. Подчеркнем, что в прошлом году студенты Губернского колледжа уже отправляли учебные пособия в Донбасс.