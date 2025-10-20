Студенты Губернского колледжа прошли военные сборы в подмосковном центре «Авангард»

Студенты-первокурсники Губернского колледжа завершили пятидневные учебные сборы на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард», проходившие с 13 по 18 октября. Это позволило участникам проверить теоретические знания на практике и получить комплексную подготовку.

Интенсивная программа включала практическое освоение тактической и строевой подготовки, управления беспилотными летательными аппаратами и оказания первой медицинской помощи. Параллельно с военной составляющей прошел творческий конкурс #ХочуВРек, где участники демонстрировали художественные и музыкальные таланты, способствуя формированию командного духа.

По итогам сборов Кубок «Авангарда» завоевали студенты 1 и 2 роты, в состав которых вошли шесть взводов. Значимым нововведением стала организация дуальной системы обучения: студенты отделений «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Физическая культура» и педагогических специальностей начали работать в центре в составе педагогических отрядов Российских студенческих отрядов. Это позволяет им совмещать функции наставников для первокурсников с получением профессионального опыта, развивая лидерские качества и гражданскую ответственность.