Студенты Губернского колледжа Серпухова познакомили детей с рядом профессий

В школе «Абсолют» 13 марта прошли мастер-классы, в ходе которых студенты Губернского колледжа Серпухова познакомили школьников с азами разных профессий.

Во время профориентационного мероприятия ученики инклюзивной школы смогли ощутить себя воспитателями, художниками, парикмахерами и стилистами, а также поварами и кондитерами. Ребята смогли сами выбрать, какая профессия им интереснее и позаниматься в соответствующей группе.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Студенты и их наставники помогали каждому ребенку узнать больше о специальностях, а также проводили увлекательные занятия. Например, школьники смогли расписать глазурью пряники, поделать прически на манекенах, порисовать ватными палочками и потренировать тем самым мелкую моторику. Также юные ученики решали головоломки.

Урок, где знания передавались в форме игры, помог детям больше узнать о специальностях. Они рассказали студентам и учителям, кем мечтают стать в будущем. Как оказалось, многих на занятии заинтересовала работа парикмахера и пекаря-кондитера.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Отметим, что перед мероприятием студенты и наставники получили рекомендации по взаимодействию с учениками инклюзивной школы. Кроме того, на месте находились психологи и социальные работники, которые наблюдали за процессом. Все прошло блестяще: дети остались в восторге от мастер-классов, получили ценные знания и положительные эмоции.

Мероприятие организовали профориентационный центр Губернского колледжа и Окружное управление социального развития № 17.