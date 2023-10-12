Студенты и преподаватели ГСГУ в Коломне отправили бойцам СВО очередную партию посылок

В этот раз в зону специальной военной операции отправили маскировочные сети. К зиме их сделали подходящего под этот сезон цвета - белого, но также в посылку положили и летний вариант хаки на текущие нужды, пока степи Донбасса еще только начинают желтеть. Сети плели и студенты, и преподаватели вуза.

Вообще маскировочные сети для российских военных в ГСГУ начали изготавливать еще минувшей весной. При поддержке депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой и местных предпринимателей команда университета уже изготовила 16 штук, каждая размером шесть на шесть метров. По маскировочным изделиям прекрасные отзывы с фронта. Бойцы ими скрывают от противника свои позиции, окопы и технику. А хорошая маскировка спасает от обстрелов.

«Чтобы поддержать наших военных, в каждый мешок с сетями ребята кладут еще и игрушки, которые тоже сшили своими руками. Знаю из личного общения с мобилизованными, что такие посылки на фронте ценятся ничуть не меньше, чем самое необходимое. Письма, рисунки, игрушки и многие другие символичные вещи напоминают бойцам о том, что дома их очень ждут», – отметила парламентарий.

Напомним, что кроме помощи неравнодушных людей, бойцов поддерживают и различными социальными мерами. В Подмосковье действует целый ряд преференций: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление детей в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

В регионе работает пунк приема добровольцев. Там можно подготовиться к службе и оформить все социальные гарантии и выплаты.

Подробная информация есть на сайте контрактмо.рф. Для более детальной консультации можно позвонить по телефону Коломенского военкомата: 8 (496) 612-53-27; +7 (980) 197-43-62.