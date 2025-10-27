Студенты из Подмосковья могут стать участниками олимпиады «Я — профессионал»

Студентов Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Это проект Министерства науки и высшего образования РФ.

Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает 71 предметную область. Каждый год олимпиада прирастает актуальными направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда.

Миссия олимпиады — содействие обеспечению национального кадрового и технологического суверенитета. Цель — создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи, а также для роста числа молодых людей, верящих в возможности самореализации в России и желающих развиваться на российском рынке труда.

Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании.

Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Активные участники получают полный цикл карьерной навигации: от составления резюме до прохождения групповых карьерных консультаций.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.