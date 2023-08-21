Студенты из Подмосковья поучаствовали в юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Студенты и выпускники колледжа «Московия» — Татьяна Демьянова, Полина Крючкова и Сапармурат Асанов — представили Московскую область на пятом юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», прошедшем в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.
Отмечается, что участниками данного фестиваля стали 3,5 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представляющих творческие индустрии, сферы культуры и искусства, управления, медиа, НКО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.