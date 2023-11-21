Студенты из Подмосковья стали призерами на Всероссийском слете РСО

Подмосковные студенты вошли в число призеров на Всероссийском слете студенческих отрядов. Мероприятие прошло в Казани, в его рамках подвели итоги работы за год. Об этом сообщили в МИСК Подмосковья.

Представители Подмосковья приняли участие в различных конкурсах профмастерства. В результате они заняли призовые места в четырех номинациях, а также первое в номинации «Армреслинг в личном зачете».

Как напомнила глава областного МИСК Екатерина Швелидзе, в составе РСО Подмосковья более трех с половиной тысяч человек. Ребята активно работают в разных уголках страны, а также участвуют в акции «Доброе дело».

«Это смелые ребята, которые не боятся тяжелой и ответственной работы — неспроста их девиз «Труд — крут!» - добавила министр.

В ходе торжественного закрытия 64 трудового семестра столичному региону передали знамя «Всероссийский слет студенческих отрядов». Таким образом, столица и Подмосковье примут у себя юбилейный 65 слет в следующем году.