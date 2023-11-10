Студенты из подмосковных Химок устроили совместный концерт с группой Uma2rman

В Московском государственном институте культуры (городской округ Химки) группа Uma2rman выступила вместе со студентами кафедры эстрадно-джазового искусства и воспитанниками музыкальной Академии Ларисы Долиной.

Студенты отметили, что Владимир и Сергей Кристовские на протяжении всего концерта их поддерживали, и в такой атмосфере было легче себя проявить.

«Испытываю просто невероятный спектр эмоций. Хотелось, чтобы такие выступления были чаще», — отметила учащаяся МГИК Екатерина Колотилкина.

Инициатива совместного концерта принадлежит Ларисе Долиной, которая в этот вечер также вышла на сцену, чтобы исполнить две песни с Uma2rman