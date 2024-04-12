Студенты из Шатуры починили старый УАЗ для земляков в зоне СВО

УАЗ был списан в Шатурском энерготехникуме несколько лет назад. Однако студенты смогли дать машине вторую «жизнь». Они не только отремонтировали отечественный автомобиль, но и придали ему достойный внешний вид. Транспорт был полностью готов к отправке в зону спецоперации.

Студенты-автомеханики Шатурского энерготехникума проводили серьезный ремонт УАЗа под наставничеством своих мастеров по производственному делу. Общими усилиями будущие профессиональные механики смогли починить «сердце» машины — двигатель. Также в рабочее состояние вернули коробку передач, электрику и тормозную систему.

Помогли в ремонте и студенты рошальского отделения техникума, обучающиеся на сварщиков. Благодаря им у УАЗа появился антидронный обвес. Эта металлическая сетка будет защищать корпус автомобиля.

Работы завершили покраской в камуфляжные цвета. Этим занялись шатурские волонтеры Подмосковья под руководством профессионального художника Александра Ежова. На полное визуальное обновление ушло 12 баллончиков краски и пара часов.

Теперь исправный отечественный автомобиль отправится в зону СВО землякам. Машину будут отправлять не пустой: ее загрузят гуманитарной помощью, включая и маскировочные сети, которые плели студентки-швеи. Посылку собирали коллективно: участвовали волонтеры, обучающиеся и преподаватели учебного заведения Шатуры.