Студенты, которые учатся в других городах, смогут проголосовать на ближайшем участке

На выборах губернатора Московской области будет действовать механизм «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать на удобном участке независимо от места регистрации. Такая опция особенно пригодится студентам, которые живут и учатся в разных городах. Об этом напомнил зампред комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

«Система удобная, ведь молодежь сейчас очень мобильна. Тем более, благодаря ЕГЭ появилась возможность поступать в вузы в других городах. Студент может учиться в одном городе, работать в другом, быть прописан в третьем. А «Мобильный избиратель» дает возможность сделать свой выбор, но не быть привязанным к конкретной точке голосования», - подчеркнул Артем Репяхов.

Чтобы воспользоваться механизмом, нужно подать заявление на включение в список избирателей на выбранном участке. С 24 июля по 4 сентября это можно сделать в территориальной избирательной комиссии, МФЦ или на портале «Госуслуги». С 30 августа по 4 сентября также можно обратиться в участковую избирательную комиссию. Перечень ТИК, принимающих заявления, можно найти на сайте Мособлизбиркома.

Кстати, в Единый день голосования в Подмосковье также будут выбирать депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17. Регистрация кандидатов завершилась 4 августа. Как сообщили в Мособлизбиркоме, зарегистрировано пять претендентов: самовыдвиженец Михаил Ждан, Александр Лифанов от КПРФ, Эдуард Перебиковский от ЛДПР, Ольга Привалова от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» и Кирилл Янков от партии «Яблоко».