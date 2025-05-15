Студенты Павловского Посада провели акцию «Братья наши меньшие» в приюте для животных

Участники акции привезли в приют корм и угощения для собак, что оказалось очень своевременным, поскольку четвероногие подопечные постоянно нуждаются в заботе и внимании. Особый интерес вызвала встреча с Ольгой Петелиной, выпускницей Павлово-Посадского техникума, которая сейчас является руководителем приюта и активно участвует в волонтерской деятельности в Павловском Посаде. Ольга рассказала о судьбах животных, живущих в приюте, подчеркнула важность волонтерской помощи и объяснила, как каждый человек может внести свой вклад в поддержку тех, кто оказался в сложной ситуации.

Студенты с удовольствием провели время, общаясь с собаками. Они не только выгуливали четвероногих друзей, что принесло им массу позитивных эмоций, но и помогали в уборке вольеров.

Эта акция стала не только способом оказания помощи животным, оставшимся без хозяев, но и важным опытом для студентов, помогающим им воспитывать такие качества, как сочувствие и забота о тех, кто нуждается в поддержке.