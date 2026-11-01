Студенты Подмосковья могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

Студенты Подмосковья могут принять участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Она проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Цель олимпиады — создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи, а также для роста числа молодых людей, верящих в возможности самореализации в России и желающих развиваться на российском рынке труда.

Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тыс. рублей.

В рамках олимпиады формируется кадровый резерв, который открывает участникам возможности для профессионального развития, взаимодействия с ведущими работодателями, прохождения стажировок и построения карьерной траектории.

Соревнования пройдут по 68 различным профильным направлениям: от инженерии и ИТ до медицины и креативных индустрий. Зарегистрироваться можно до 10 ноября. Отборочный этап (онлайн-тестирование) состоится с 13 по 29 ноября 2026 года, заключительный этап (гибридный формат) — в феврале–апреле 2027 года. Церемония награждения золотых медалистов пройдет 1 июля 2027 года. Подробная информация представлена здесь.