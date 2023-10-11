Студенты Подмосковья завоевали призовые места на слете студотрядов ЦФО
Фото: [Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО]
В VII Слете и Спартакиаде студенческих отрядов Центрального федерального округа, который прошел в Тамбове, приняли участие 37 студентов Подмосковья из семи учебных заведений региона, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. В общей сложности там встретились более 400 членов Российских студенческих отрядов из 18 субъектов округа.
«По итогу наши ребята заняли 14 призовых мест, это в два раза больше, чем в прошлом году. Впервые представители нашего региона участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли 3 место», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В министерстве уточнили, что студенты продемонстрировали свои спортивные и творческие навыки в рамках фестивалей «СОспортом» и «Не будь своей тенью». Командир Московского областного регионального отделения МООО РСО Павел Ковалев добавил, что высоких результатов подмосковная команда смогла добиться в результате колоссальной работы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.