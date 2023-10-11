Студенты Подмосковья завоевали призовые места на слете студотрядов ЦФО

В VII Слете и Спартакиаде студенческих отрядов Центрального федерального округа, который прошел в Тамбове, приняли участие 37 студентов Подмосковья из семи учебных заведений региона, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. В общей сложности там встретились более 400 членов Российских студенческих отрядов из 18 субъектов округа.