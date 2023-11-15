Студенты РГУТИС побывали на экскурсии в МФЦ округа Пушкинский

Сотрудники МФЦ Городского округа Пушкинский провели экскурсию для учащихся Российского государственного университета туризма и сервиса. В ходе мероприятия студентов познакомили с внутренней работой офиса «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Такие встречи позволяют познакомить будущих специалистов со структурой, условиями и спецификой работы организации. Экскурсия помогает поддержать интерес и мотивацию студентов к обучению», — поделился директор МФЦ округа Пушкино Ирина Левченко.

На экскурсии учащиеся не только узнали о деятельности многофункционального центра, но и смогли попробовать себя в роли сотрудника МФЦ.