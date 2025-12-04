«Заминированный» корпус МГУ проверили на наличие опасных предметов

Более полутора тысяч студентов экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были оперативно эвакуированы из учебного корпуса на Ленинских горах после поступления сообщения о возможной угрозе. Однако, как уточнили ТАСС в службах, информация о минировании оказалась ложной.

Масштабная операция по обеспечению безопасности прошла в штатном режиме: на место незамедлительно прибыли оперативные службы и кинологи с собаками для тщательного обследования помещений. Свыше 1,5 тыс. студентов покинули здание сразу после сигнала о возможной опасности.

Проверка показала, что в здании нет опасных предметов.

«Ничего подозрительного после проверки не обнаружено, студенты возвращаются в здание», — подчеркнули ТАСС.

Напомним, вечером 4 декабря неизвестные сообщили о минировании одного из корпусов МГУ в Раменках. В это время на занятиях находились студенты экономического факультета, которых успешно эвакуировали. Теперь, когда угроза не подтвердилась, молодых людей возвращают на вечерние пары. Учение это, проделки злоумышленников или чья-то неправомерная шутка пока неизвестно.