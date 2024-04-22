Студенты-щукинцы посетили в Кашире Дом творчества имени Б. В. Щукина и приняли участие во флешмобе

Студентов сопровождали их художественные руководители — профессор кафедры мастерства актера Валентина Николаенко и актриса Софья Хилькова.

Студентов ждала увлекательная программа. Они приняли участие во флешмобе и посетили выставку, приуроченную 130-летию актера. Гостям рассказали историю создания музейной комнаты Бориса Щукина, в которой все экспонаты позволяют мысленно перенестись в годы его жизни и творения: стол, застеленный белой скатертью, чайный сервиз, старинные иконы в углу комнаты и картины на стенах.

Студенты и их художественные руководители получили незабываемые впечатления и хорошо провели время.