Студенты Шатурского энергетического техникума участвуют в молодежном форуме «МЫ — РОССИЯ»

Студенты Шатурского энергетического техникума участвуют в межрегиональном молодежном форуме «МЫ — РОССИЯ», стартовавшем в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором указанного мероприятия является Министерство информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодежный форум региона, проходящий в Подмосковье уже второй год. В прошлом году его принял Наро-Фоминский городской округ, а в этом форум проходит в Сергиево-Посадском городском округе. В образовательном интенсиве в течение четырех дней поучаствуют свыше полутора тысяч ребят.

Поясняется, что ключевая часть программы уже стартовала сегодня. Она разбита на ряд блоков, включая ораторское искусство, информационную безопасность, медиашколу, организацию мероприятий, социальные навыки. Кроме того, участников ожидает серия увлекательных паблик-токов.

В ходе мероприятий спикеры раскроют алгоритм создания блога и научат делать интересные для любой аудитории посты, покажут, каким образом посредством речевой гибкости и навыков импровизации выступать уверенно, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию, как пройти путь от волонтера до организатора масштабных мероприятий. Также участники форума узнают, как не поддаться манипуляциям в соцсетях и опасность фейков, изучат правила работы с вирусным контентом.

В завершение мероприятия в среду состоится праздничный концерт.