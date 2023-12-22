Студенты-волонтеры из Подмосковья и Беларуси обменялись опытом благодаря телемосту

Волонтеры Сергиево-Посадского колледжа и Молодеченского политехнического государственного колледжа из Молодечно (Республика Беларусь) провели телемост на тему «Обмен опытом в сфере добровольческого волонтерского движения». Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Отмечается, что в подобном формате студенты встречаются уже не в первый раз. Так, волонтеры Сергиево-Посадского колледжа рассказали про направления добровольчества, обучение и курсы, форумы, акции, проекты, мероприятия и дальнейшие планы. Волонтеры Молодеченского политехнического государственного колледжа также поделились своим опытом, который и обсудили с коллегами. В рамках встречи ребята смогли обсудить все интересующие вопросы.