Студенты Воскресенского колледжа побывали на производстве филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Предприятие пригласило к себе на трехдневную экскурсию студентов-целевиков Воскресенского колледжа, чтобы, как говориться, на практике показать им химическое производство, а еще познакомить ребят с условиями труда. Ведь это будущие сотрудники филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим».

Молодым людям рассказали о социальной политике компании, о том, как работает Совет молодежи, ведется природоохранная деятельность. Также ученики ссуза узнали о спортивных мероприятиях и общерегиональных проектах, в частности, Уралхим Run Factory.

Еще первокурсники узнали об историях успеха выпускников Воскресенского колледжа, которые сейчас уже работают в этом филиале. Ребята познакомились и пообщались с руководством, побывали в производственных подразделениях и отделе краеведения Центральной библиотеки МУК «ВЦБС».

В завершение ознакомительной экскурсии студенты поучаствовали в игре «Мой Уралхим». Это помогло им структурировать и лучше усвоить полученную информацию о химических процессах.

Директор филиала «ВМУ» Дмитрий Трушков решил наградить самых активных участников минералами, на которые первокурсники смогли приобрести товары с корпоративной символикой.

К слову, между предприятием и ссузом есть договор о принятии студентов на целевые места с дальнейшим их трудоустройством. В этом году приняли 17 человек. В течение четырех лет они будут проходить обучение по направлению «Химическая технология неорганических веществ». В прошлом году на целевое обучение поступили 20 студентов. Также «Уралхим» выплачивает ребятам стипендию за хорошую учебу. Филиал «ВМУ» направил на это более 500 000 рублей.