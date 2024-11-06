Студия «ВерОника» достойно представила Г.о. Серпухов на Международном конкурсе «Зажигай»

Танцевальная студия Городского округа Серпухов «ВерОника» представила на Международном хореографическом конкурсе «Зажигай» три красивых и оригинальных номера.

Финал конкурса проходил в Москве. Участники из России и ближнего зарубежья в период с 1 по 4 ноября демонстрировали свои таланты. Выступления шли ежедневно с 09.00 до 21.00. Участники не скрывали желания завоевать зрительскую любовь и благосклонность членов жюри, поэтому прилагали максимум усилий.

В состав жюри вошли Егор Дружинин, Ашот Назаритян, Герман Ромазанов и Игорь Пиворович — публичные лица, которые прославились своим профессионализмом. Нет сомнений, что оценки жюри были выставлены компетентно. Команда делилась советами и передавала участникам накопленный опыт.

Серпуховичи показали высокие результаты. Студия «ВерОника» завоевала Лауреата 1 степени и дважды Лауреата 2 степени.