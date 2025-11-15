Ступино: в 2025 году шесть многодетных семей стали обладателями земельных участков

Встреча проходила под руководством главы муниципалитета и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских.

Председатель комитета по управлению имуществом Роман Липов представил отчет о текущей ситуации. Согласно его данным, на учете в округе состоит 1080 многодетных семей.

«На сегодняшний день 1048 семей уже обеспечены земельными участками или денежной компенсацией. Таким образом, уровень обеспечения составляет 99,4%», — сообщил Роман Липов.

В 2025 году участками были обеспечены шесть семей, еще четыре предпочли денежную выплату.

Для решения вопроса об оставшихся семьях сформирован значительный земельный резерв – 232 участка, площадью от 1000 до 1430 кв. м. Большинство участков расположены в селе Аксиньино (143), селе Старая Ситня (41), деревне Тростники (31) и на улице Образцовская в городе Ступино (9).

Особое внимание было уделено вопросам инфраструктуры. Участки, предоставляемые многодетным семьям, должны быть обеспечены подъездными путями и возможностью подключения к электросетям (напряжением до 20 кВ). Максимальное расстояние до электросети составляет 300 метров для города и 500 метров для сельской местности.

Администрация сообщает, что все уже предоставленные участки имеют техническую возможность подключения к электричеству. Транспортная доступность также обеспечена в ряде населенных пунктов, включая Дубнево, Лапино, Усады и на некоторых улицах Ступино.

Продолжение работ по обеспечению транспортной доступности запланировано и на следующий год. В предварительный план ремонта на 2026 год включены дороги в массивах для многодетных семей в селе Мещерино и деревне Игнатьево, а также продолжение работ в поселке Образцово.