Ступинский Хогвартс украсила первая весенняя радуга

Над Ступином заметили то, что многие ждут всю зиму, — первую весеннюю радугу. Небо в тот момент выглядело впечатляюще: фиолетовые тучи нависали над школой № 9, которую местные жители за архитектурное сходство прозвали Хогвартсом. Фотографией редкого природного явления поделилась с редакцией REGIONS Катерина Кольцова.

Снимок сделан именно на фоне ступинской школы № 9. Здание из-за особенностей архитектуры давно сравнивают со школой магии из книг о Гарри Поттере — отсюда и народное прозвище. На фото радуга развернулась на фоне плотных фиолетовых туч, что сделало кадр еще более необычным и атмосферным. Сочетание мрачного неба и разноцветной дуги придало пейзажу почти мистический вид, достойный волшебного мира.

Метеоролог Андрей Синцов пояснил, что весенняя радуга — не редкость. В начале весны можно увидеть так называемую зимнюю радугу, а со второй половины весны появляется уже летняя. Главные условия для появления этого явления — дождь и определенное положение наблюдателя и солнца относительно друг друга и дождевых капель.

В народных приметах первой весенней радуге издавна придавали большое значение. Считалось, что если она появляется ранней весной, значит, зима окончательно отступила, и в ближайшее время установится теплая погода. Так что жители Ступина могут готовиться к весеннему теплу — радуга над импровизированным Хогвартсом дала на это свое благословение.

