Очевидцы делятся кадрами: необычное природное явление заметили над Черным морем

Над Черным морем сформировалось редкое рулонное облако, напоминающее гигантскую волну, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Star.

По информации издания, очевидцы активно делятся видео в соцсетях. По их данным, необычное явление наблюдалось в прибрежной зоне Турции и визуально напоминало гигантскую волну в небе.

Как поясняют специалисты, такие облака возникают при резком столкновении воздушных масс с разной температурой и влажностью.

«Необычное облако в форме рулона появилось над Черным морем, вызвав удивление у очевидцев», — РИА Новости цитирует материал газеты Star.

По данным издания, пользователи соцсетей массово выкладывали видео и фото этого редкого природного феномена. Они обращали внимание на необычный облик облака и его стремительное скольжение вдоль береговой линии.

