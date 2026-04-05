Очевидцы делятся кадрами: необычное природное явление заметили над Черным морем
Star: над Черным морем у побережья Турции сформировалось редкое рулонное облако
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Над Черным морем сформировалось редкое рулонное облако, напоминающее гигантскую волну, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Star.
По информации издания, очевидцы активно делятся видео в соцсетях. По их данным, необычное явление наблюдалось в прибрежной зоне Турции и визуально напоминало гигантскую волну в небе.
Как поясняют специалисты, такие облака возникают при резком столкновении воздушных масс с разной температурой и влажностью.
«Необычное облако в форме рулона появилось над Черным морем, вызвав удивление у очевидцев», — РИА Новости цитирует материал газеты Star.
По данным издания, пользователи соцсетей массово выкладывали видео и фото этого редкого природного феномена. Они обращали внимание на необычный облик облака и его стремительное скольжение вдоль береговой линии.
