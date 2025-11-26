Ступинский округ чтит героев: в школе установили доску в честь защитника Родины

В школе села Большое Алексеевское установили мемориальную доску в честь младшего сержанта Юрия Сутормина, погибшего в ходе спецоперации в 2024 году. Церемония прошла 25 ноября при участии главы Ступинского округа Сергея Мужальских, родных героя, ветеранов и педагогов.

Юрий Сутормин был призван на службу в октябре 2022 года и посмертно награжден Орденом Мужества, медалями «Жукова», «Участник СВО» и «Ветеран боевых действий». Сегодня в СВО участвуют более 800 жителей округа.

В рамках поддержки семей участников спецоперации муниципалитет совместно с волонтерами с начала года отправил более 16 тонн гуманитарного груза.