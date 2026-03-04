Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвергла критике Международный олимпийский комитет за отсутствие реакции на действия США и Израиля в Иране. По мнению депутата Госдумы, Запад демонстрирует избирательный подход, не требуя отстранения этих стран, в отличие от России, пишет sportandbets .

Депутат Госдумы и прославленная фигуристка Ирина Роднина выразила недоумение в связи с молчанием Международного олимпийского комитета по поводу военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В беседе с журналистами она указала на очевидное наличие фаворитов в международной политике, которых не спешат наказывать даже за участие в боевых действиях.

Роднина отметила, что в МОК лишь ограничились общими фразами о том, что спорт обязан объединять человечество в эпоху конфликтов, напоминая о принципах нейтралитета. По словам депутата, реакция западных спортивных властей на события в мире давно перестала быть объективной. Она подчеркнула, что Вашингтон на протяжении многих лет регулярно вовлечен в различные военные кампании, однако ни разу не сталкивался с попытками отстранения своих атлетов со стороны МОК.

Парламентарий также выразила сожаление по поводу пассивности мировой прессы, которая, обладая рычагами влияния, не пытается воздействовать на сложившуюся ситуацию. Она констатировала, что мир остается равнодушным к массовой гибели людей в Иране.

В своем комментарии Ирина Роднина предположила, что МОК, вероятно, занял выжидательную позицию, учитывая, что ближайшие Олимпийские игры состоятся лишь через два года. Она добавила, что на данный момент мировое сообщество так и не нашло действенных способов противодействия подобной агрессивной политике избранных стран.

Для справки: в начале 2022 года МОК выступил с рекомендацией об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.