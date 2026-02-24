Стыд и позор: в администрации ХМАО чиновников выгнали за пьянку и гулянку до утра

Служебное расследование в администрации Пыть-Яха привело к кадровым решениям: высокопоставленные сотрудницы уволены после того, как устроили корпоратив в здании мэрии. Как стало известно Ura.ru, российские чиновники лишились должностей.

В Пыть-Яхе, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, разгорелся скандал, завершившийся увольнением высокопоставленных сотрудников администрации. Заместитель главы города и руководитель одного из отделов управления образования лишились своих постов после того, как организовали праздничное мероприятие прямо в здании мэрии.

По информации источников, инцидент произошел 26 декабря прошлого года. Собравшись после работы, чиновницы отмечали наступающие праздники с шампанским и танцами. Как позже значилось в объяснительных записках, гуляния затянулись далеко за полночь и стихли лишь к четырем утра. К компании присоединились и другие сотрудники, в том числе представлявшие управления культуры и спорта.

В администрации муниципалитета оперативно отреагировали на произошедшее. Была инициирована служебная проверка, в ходе которой опросили очевидцев и собрали необходимые материалы. Сведения о несанкционированном корпоративе полностью подтвердились, что повлекло за собой дисциплинарные взыскания. Виновные в организации попойки понесли наказание вплоть до освобождения от занимаемых должностей.