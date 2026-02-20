Стыдно за молодежь: директор колледжа в Новосибирске обрушилась на студентов из-за отказа служить по контракту

В Новосибирске разгорелся скандал в сфере среднего профессионального образования. Директор «Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина» Мария Кирсанова в жесткой форме раскритиковала своих студентов за нежелание защищать Родину. Аудиозапись конфликтного собрания, на котором глава учебного заведения назвала учащихся «трусами», оказалась в распоряжении редакции Сиб.фм .

Поводом для гнева руководителя стала реакция старшекурсников на информацию о наборе контрактников. По словам Кирсановой, она была уверена, что её воспитанники «первыми пойдут защищать Родину», однако реальность её разочаровала.

«А оказалось, что слова мои были напрасны — патриотов среди студентов почти нет, одни трусы, которые жалуются мамам», — заявила директор на собрании.

Ситуацию усугубил откровенный диалог с одним из учащихся младших курсов. Первокурсник признался, что поступил в колледж, чтобы получить отсрочку и переждать спецоперацию, надеясь на её скорое завершение. Эта реплика, судя по всему, и стала последней каплей для Кирсановой.

Отметим, что никаких официальных директив или указаний о принудительном привлечении студентов к службе в колледж не поступало. Тем не менее, разочарованная низкой активностью учащихся, Кирсанова приняла решение пригласить в учебное заведение представителей военкомата. Предполагается, что военные должны будут разъяснить юношам условия службы по контракту и, возможно, мотивировать их на иной выбор.

Корреспонденты Сиб.фм попытались лично связаться с Марией Кирсановой, чтобы прояснить ситуацию и получить официальный комментарий, однако застать директора на рабочем месте не удалось. Редакция ожидает реакции учебного заведения и готова предоставить слово другой стороне конфликта.