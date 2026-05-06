«Стыдно за соотечественников»: сочинец показал, во что туристы превратили деревья в Сухуме
В Абхазии жители Сочи возмутились вандализмом туристов на сухумской набережной
Жители Сочи, которые часто бывают в соседней Абхазии, бьют тревогу. На сухумской набережной пострадали многолетние агавы — экзотические растения, десятилетиями служившие украшением курорта. Как сообщает портал Sochi1.ru, один из сочинцев во время прогулки обнаружил, что толстые листья этих кустов изрезаны глубокими надписями, словно школьная парта.
Очевидец снял увиденное на видео. В кадр попали имена, даты и географические автографы, среди которых фигурируют Омск, Горловка, Москва и Набережные Челны. Мужчина подчеркнул, что некоторые разрезы уходят вглубь листа практически насквозь, и предложил ввести за подобный вандализм штрафы в 50 тысяч рублей.
Ролик вызвал настоящий взрыв возмущения в соцсетях. Пользователи в комментариях признаются, что им искренне стыдно за поведение соотечественников. Люди напоминают: эти растения росли на набережной десятилетиями, а толстые и сочные листья, покрытые шрамами, не заживают годами. Хуже того, от сильных повреждений кусты способны просто погибнуть.
Авторов надписей в соцсетях уже окрестили «дикарями» и «пещерными людьми». Комментаторы предлагают бороться с вандалами радикально: устанавливать скрытые камеры на улицах, штрафовать прямо на месте преступления, а фотографии задержанных публиковать в открытом доступе, чтобы наказывать позором за неуважение к природе.