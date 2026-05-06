«Стыдно за соотечественников»: сочинец показал, во что туристы превратили деревья в Сухуме

Жители Сочи, которые часто бывают в соседней Абхазии, бьют тревогу. На сухумской набережной пострадали многолетние агавы — экзотические растения, десятилетиями служившие украшением курорта. Как сообщает портал Sochi1.ru , один из сочинцев во время прогулки обнаружил, что толстые листья этих кустов изрезаны глубокими надписями, словно школьная парта.

Очевидец снял увиденное на видео. В кадр попали имена, даты и географические автографы, среди которых фигурируют Омск, Горловка, Москва и Набережные Челны. Мужчина подчеркнул, что некоторые разрезы уходят вглубь листа практически насквозь, и предложил ввести за подобный вандализм штрафы в 50 тысяч рублей.

Ролик вызвал настоящий взрыв возмущения в соцсетях. Пользователи в комментариях признаются, что им искренне стыдно за поведение соотечественников. Люди напоминают: эти растения росли на набережной десятилетиями, а толстые и сочные листья, покрытые шрамами, не заживают годами. Хуже того, от сильных повреждений кусты способны просто погибнуть.

Авторов надписей в соцсетях уже окрестили «дикарями» и «пещерными людьми». Комментаторы предлагают бороться с вандалами радикально: устанавливать скрытые камеры на улицах, штрафовать прямо на месте преступления, а фотографии задержанных публиковать в открытом доступе, чтобы наказывать позором за неуважение к природе.