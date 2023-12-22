Суд арестовал на 15 суток рэпера Vasio, который стал «гвоздем» программы на скандальной вечеринке Ивлеевой

Суд в Москве арестовал на 15 суток рэпера Vasio (Николай Васильев) за мелкое хулиганство. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Музыкант отплясывал на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor в одном носке на пенисе.

В своих соцсетях Васильев написал, что он нормальный гетеросексальный парень и всего лишь выполнял пожелание к дресс-коду, заявленное организаторами, – как можно меньше одежды.

Видео с вечеринки быстро разлетелось по Сети и вызвало возмущение у общественности. Мероприятие называли «балом сатаны», а ее участников требовали отлучить от телевизионных эфиров. Среди гостей вечеринки были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Джиган, Ксения Собчак и другие известные персонажи шоу-бизнеса.