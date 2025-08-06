Суд арестовал профессора РЭУ им. Плеханова по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал доктора экономических наук Вадима Салтыковского, профессора Российского экономического университета имени (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что ученый обвиняется в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Салтыковского отправили под арест до 25 сентября 2025 года. Решение о заключении под стражу вынесено 28 июля.

Как отмечает ТАСС, после задержания информация о профессоре была удалена с сайта университета.

Салтыковский является признанным специалистом в области мировой экономики, читал лекции в РЭУ. Параллельно с преподавательской деятельностью он занимал должность заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании в Российско-кипрском деловом совете при Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ.

Стоит отметить, что ст. 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Севастополе суд назначил по 12 лет колонии девушке и ее матери за государственную измену.