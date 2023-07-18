Суд арестовал счета, валюту и золотые монеты блогера Блиновской

Суд Москвы в рамках дела о неуплате блогером Еленой Блиновской налогов на сумму около миллиарда рублей наложил обеспечительные меры на счета и денежные средства обвиняемой, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего арест наложен на 50 счетов Блиновской, размещенных в различных банках. Также арестованы денежные средства на общую сумму около 100 млн рублей в различной валюте и коллекционные золотые монеты.

Ранее следователь СК заявила, что по делу Блиновской арестовано более 30 ее счетов в иностранных банках.

Создательница «Марафона желаний» признала свою вину и находится под домашним арестом. В июне суд продлил эту меру пресечения до 26 июля, отклонив просьбы адвокатов Блиновской. Блогеру запрещено пользоваться соцсетями.