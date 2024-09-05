Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова

Бывший заместитель министра обороны лишился загородной недвижимости. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

В результате расследования, проведенного Следственным комитетом, суд принял решение об аресте загородного дома и подсобных построек, принадлежащих бывшему заместителю министра обороны Российской Федерации Павлу Попову.

Решение принято с целью обеспечения возможности взыскания штрафа и имущества в случае вынесения обвинительного приговора. Помимо этого, были арестованы автомобили иностранного производства и мотоцикл Harley-Davidson, владельцем которых является Владимир Шестеров. Он занимает пост заместителя начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России.

Согласно данным Следственного комитета, Павел Попов, Владимир Шестеров, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и ряд других лиц причастны к хищению многомиллионной суммы денежных средств, выделенных на развитие парка и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Парк «Патриот» находится в Подмосковье и занимает собой площадь более чем в 5 тыс. га. Он представляет из себя комплекс уникальных объектов. Здесь проходят военно-тактические игры и другие тематические мероприятия. Среди экспонатов тут можно встретить уникальную бронетанковую технику.

Ранее Следственный комитет России предъявил Попову обвинение в крупном мошенничестве. Однако он не признал свою вину в хищении бюджетных средств в размере 30 млн руб.