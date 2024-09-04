Бывший замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов не признал себя виновным в представленном ему обвинении, сообщило РИА Новости.

Следственный комитет России предъявил Попову обвинение в крупном мошенничестве.

«Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и другие лица мошенническим путем похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей.

Эти деньги предназначались для поддержания работы Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Именно Шестеров и Ахмедов дали показания против Попова. Адвокат бывшего замминистра Игорь Дюкин подчеркнул, что его клиент не признает вину, а парк «Патриот» не находился в его ведении.

Ранее сообщалось, что экскурсовод парка «Патриот» подал иск к бывшему замглавы Минобороны Попову.