Суд арестовал женщину, сбившую в Новой Москве малолетнего ребенка насмерть

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря. Женщина-водитель, как выяснилось позже, управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в это время проходил девятилетний мальчик с няней. Ребенка отвезли в городскую больницу, но спасти его жизнь не удалось — мальчик скончался от полученных травм.

Женщина свою вину признала. Она просила не заключать ее под стражу, уверяя, что не намерена скрываться. Защита обвиняемой также обратилась с просьбой избрать для обвиняемой домашний арест вместо тюремного заключения.

По информации телеграм-канала SHOT, женщина сильно переживала из-за смерти своего отца, который ушел из жизни после борьбы с онкологией. В день трагического ДТП она купила бутылку ликера объемом 0,25 л и отправилась в другой магазин за стиками для курительного аппарата.

Обвиняемая также проходила лечение от алкоголизма и ранее заявляла, что испытывает ненависть ко всей своей семье, что, по ее словам, стало причиной ее алкогольной зависимости и развода.

Во время заседания сторона обвинения отметила, что женщина ведет аморальный образ жизни и может попытаться скрыться.

Щербинский городской суд вынес решение об аресте на два месяца. Она пробудет в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе умер водитель, которого полиция приняла за пьяного.