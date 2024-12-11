Во Владикавказе умер водитель, которого полиция приняла за пьяного

Во Владикавказе сотрудников полиции, принявших водителя легкового автомобиля с приступом за пьяного, обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, в результате действий силовиков водитель умер. В настоящее время в отношении полицейских возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 10 сентября 2024 года. 34-летний Якоб Сокуров, находясь за рулем автомобиля, потерял сознание после приступа эпилепсии. Пытаясь остановить машину, он случайно задел другое транспортное средство.

На место аварии прибыл патруль Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по региону. Сотрудники ведомства проигнорировали жалобы мужчины о состоянии здоровья —правоохранители решили, что Якоб находится под воздействием спиртных напитков, и, не дождавшись скорой помощи, увезли его в отдел полиции.

Как отмечает источник, условия в отделении ухудшили состояние мужчины. Только после этого сотрудники полиции вызвали медиков.

Врачи зафиксировали у местного жителя «наркотическую кома». В документах они также отметили, что пациент отказался от госпитализации. По данным Telegram-канала, после их ухода мужчина упал на пол без сознания.

Уже вторая бригада скорой помощи доставила Якоба в больницу, где его не смогли спасти.

На данный момент, как отмечает источник, проводятся следственные действия. Правоохранительные органы изучают детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скончались шесть постояльцев частного социального центра «Дом помощи».