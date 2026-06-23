Суд Египта постановил закрыть древнейший монастырь Святой Екатерины на Синае

Синайскому монастырю Святой Екатерины — одному из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире, основанному в VI веке у подножия горы Моисея, — грозит закрытие. 28 мая 2026 года судебные органы Египта постановили передать все имущество этой святыни в собственность государства.

Проживающим в обители монахам предписано покинуть территорию. Богослужения отныне будут проводиться лишь несколько раз в год и только по разрешению светских властей. Управление имуществом возложено на Высший совет по делам древностей Египта, который намерен превратить обитель в музей и крупный туристический центр на Синайском полуострове.

Решение суда вызвало резонанс на международном уровне. Свое несогласие выразили министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним, а также ряд других представителей, в основном греческих. При этом представитель канцелярии президента Египта подчеркнул, что сохранение религиозного и священного статуса монастыря остается приоритетом, а суд лишь разъяснил, что территории, не подтвержденные документально, считаются собственностью государства.

Монастырь Святой Екатерины, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обладает уникальной коллекцией древнейших рукописей и икон, которая по своему историческому значению уступает лишь собранию Ватикана. Его библиотека насчитывает тысячи манускриптов на греческом, арабском, грузинском, сирийском и старославянском языках.